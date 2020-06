Roberto Bolle a Venezia, weekend in compagnia di un amico speciale

Weekend veneziano per Roberto Bolle che si è concesso una breve vacanza in Laguna in compagnia di un amico. L'étoile è stato paparazzato con il suo accompagnatore dal settimanale Chi tra il Canal Grande, hotel da mille e una notte (l'Aman Venice, dove Clooney ha festeggiato il matrimonio con Amal) e passeggiate romantiche sull'isola di Burano.