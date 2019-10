Robert Pattinson e la scena di autoerotismo in "Lighthouse": "Il regista era scioccato, ma non mi sono fermato"

Il primo giorno sul set del film " Lighthouse " è stato indimenticabile per Robert Pattinson . L'attore ha infatti confessato al "New York Times": "La mia prima scena è stata quella di una feroce masturbazione. E' sempre bello fare qualcosa di impegnativo nel primo giorno di riprese e io mi sono impegnato molto". La sua performance ha scioccato anche il regista Robert Eggers, che però l'ha lasciato continuare fino alla fine.

Nel film Pattinson interpretata un guardiano del faro, isolato dal resto del mondo e intrappolato in una remota località costiera insieme ad un altro uomo (Willem Dafoe).. "Era tutto diversissimo da quello che avevamo provato in precedenza. Potevo vedere Robert (Eggers) un po' sotto shock ma ho pensato che andasse comunque tutto bene perché non dava lo stop. Così ho continuato a fare quello che stavo facendo", ha dichiarato Pattinson parlando della scena a luci rosse.

Non è la prima volta che l'attore si cimenta con l'autoerotismo sul set ed è stato lui stesso a farlo notare in una recente intervista rilasciata a "Variety". "Continuo a masturbarmi. Negli ultimi film è presente una scena in cui lo faccio. L'ho fatto in High Life, in Damsel, in The Devil All the Time. Ho realizzato solo adesso che que è stata la quarta volta".