Robert Downey Jr. torna nell'universo Marvel: l'annuncio a sorpresa

Il Comic-Con di San Diego era in fermento per la presentazione dei Marvel Studios, che ha permesso ai fan entusiasti di dare un primo sguardo alle novità del Marvel Cinematic Universe. Dopo la celebrazione del nuovo "Deadpool & Wolverine" e anticipazioni di "Captain America: Brave New World", "Thunderbolts" e "The Fantastic Four: First Steps", il pubblico pensava che lo spettacolo fosse finito. E' allora che Kevin Feige ha annunciato di avere un aggiornamento sugli Avengers: Anthony e Joe Russo, celebri registi di quattro dei film Marvel di maggior successo e registi con il maggior incasso dello studio con oltre 6 miliardi di dollari a livello globale, torneranno ai Marvel Studios per dirigere "Avengers: Secret Wars" e "Avengers: Doomsday" in uscita rispettivamente a maggio 2027 e maggio 2026 negli Stati Uniti.