Evangeline Lilly ha debuttato nel 2002 in un piccolo ruolo in "Smallville". Diventa famosa grazie al ruolo di Kate Austen in tutte e sei le stagioni di Lost, dal 2004 al 2010. La sua interpretazione le è valsa una nomination al Golden Globe come migliore attrice in una serie drammatica. Negli ultimi anni ha interpretato il personaggio di Hope van Dyne/Wasp nell’Universo cinematografico Marvel accanto a Paul Rudd, debuttando in "Ant-Man" del 2015 e poi in "Ant-Man and the Wasp" del 2018, "Avengers: Endgame" del 2019 e "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" del 2023. Tra i suoi ruoli più famosi anche quello di Tauriel nella saga "Lo Hobbit" di Peter Jackson, apparendo negli ultimi due film.