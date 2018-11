Robert De Niro si separa dalla moglie dopo oltre 20 anni di matrimonio

La separazione potrebbe essere ufficializzata nelle prossime settimane. Per De Niro e la Hightower si tratterebbe della seconda volta. I due infatti si sono già divisi nel 1999 per poi rinnovare i voti matrimoniali nel 2004. L'attore è stato già sposato con Diahnne Abbott dal 1976 al 1988, madre dei suoi figli più grandi, Drena e Raffaello, e condivide altri due figli con l'ex Toukie Smith, i gemelli Aaron e Julian. De Niro è apparso pochi giorni fa sul red carpet di un evento al MoMa di New York senza Grace.



In un'intervista del 2013 la star di Hollywood aveva svelato il segreto di un'unione felice: "Molto dare e prendere, stare coi piedi per terra, e rispetto per ciò che hai iniziato". Nel 2014 però, in un'altra intervista a The Indipendent, era stato più cauto affermando: "L'unica cosa che vorrei dire è che se ti sposi, è più facile probabilmente non avere figli, perché se ti separi, questo rende la vita più semplice". Un consiglio al quale non sembra essersi attenuto.