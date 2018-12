Robbie Williams, reunion con i Take That alla finale di "X Factor"

Finale con effetto nostalgia per l'edizione britannica di " X Factor ". Sul palco i Take That superstiti Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen hanno intonato i loro successi "Shine" ed "Everything Changes", scatenando il pubblico in studio. Anche Robbie Williams si è lasciato travolgere dai ricordi e ha lasciato la sua poltrona di giudice, per cantare insieme agli ex compagni.

Come le Spice Girls, anche i Take That hanno in programma un tour celebrativo per il 2019. I rapporti tra Robbie e il gruppo negli ultimi tempi si sono distesi e chissà che non possa partecipare anche lui alla rimpatriata. "Se me lo chiederanno ci sarò. Mi piacerebbe, se coincidesse con il momento in cui sarò in Inghilterra" ha dichiarato il cantante al Mirror.