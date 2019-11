Finalmente Kendrick Lamar: il poeta del rap in Italia per una data a luglio 2020

Kendrick Lamar arriverà in concerto in Italia, per un'unica data prevista nel 2020 (mancava dal 2013). Uno dei rapper più famosi e celebrati degli ultimi anni si esibirà il 7 luglio all’Ippodromo delle Capannelle, nell’ambito di Rock in Roma. Definito da Rolling Stone USA "il più talentuoso rapper di questa generazione", Lamar ha vinto il Premio Pulitzer 2018 e sempre nello stesso anno si è aggiudicato ben 5 Grammy.