Ringo Starr fa pace con i sex toys... causa ritirata

Pace fatta tra Ringo Starr e la ditta produttrice di un sex toy che all'ex batterista dei Beatles non era piaciuto affatto. Colpa di quel nome, "Ring O", per il musicista troppo affine al suo e quindi potenzialmente pericoloso per la sua reputazione. Da qui la causa legale che ora, dopo un accordo con i produttori del "giocattolo", è stata ritirata.