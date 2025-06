Riki e Lorella Cuccarini insieme per il brano estivo "Cha Cha Twist!"

Classe 1992, dopo aver partecipato al talent televisivo "Amici" di Maria De Filippi, Riccardo Marcuzzo in arte Riki, inizia una lunga carriera musicale che lo porta a diventare, nel 2017, l'artista più venduto dell'anno; il suo primo album "Perdo le parole" viene certificato triplo disco di platino, nonché l`album più venduto del primo semestre del 2017, mentre l'album live intitolato "Live & Summer Mania" contenente dei brani internazionali, lo porta davanti a quattordicimila persone a Buenos Aires e venticinquemila persone all'Arena di Città del Messico. Riki, tornato nell'ottobre 2024 con la pubblicazione degli inediti "Quanto dei bella" e "Carillon", si riprende la sua scena, rimettendo al centro il suo lavoro, la sua arte, la sua vita e ripartendo in qualche modo da zero.