Riki Marcuzzo e la “Pupa” Stephanie Bellarte nuova coppia dell'estate

Stephanie Bellarte è una modella e influencer 22enne di Pavia. E’ approdata in tv l’anno scorso nel programma “La Pupa e il Secchione, Viceversa” condotto da Andrea Pucci. Faceva coppia con il Secchione Alessio Guidi, con il quale ha avuto una love story tra alti e bassi durata fino a qualche tempo fa.



“Come molti di voi hanno notato, io e Alessio non mettiamo più nulla insieme ormai da parecchio tempo. Ci siamo lasciati, questa volta definitivamente. Volevamo aspettare a comunicarlo sui social perché comunque ci teniamo alla nostra privacy ma è giusto darvi delle risposte. Vi chiediamo di non insultare nessuno dei due” ripete la Bellarte nelle Storie social confermando di essere stata avvistata con Marcuzzo. “La decisione è stata presa di comune accordo. Ci vogliamo un gran bene e per questo abbiamo deciso di mantenere un rapporto civile” continua lei. Guidi, intanto, è in vacanza all’Isola d’Elba e non commenta.

Ella Ayalon, la ex di Marcuzzo, invece manda cuori al cantante e posta scatti di baci infuocati con un nuovo amore. Riki ha dato una svolta alla sua vita professionale con l’ultimo brano “Ferrari White” e brinda con la sua nuova pupa…