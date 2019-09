Rihanna, super show in lingerie: in passerella donne di tutte le taglie e... generi

Lo show è stato allestito nell'area di Brooklyn, al Barclays Center, con centinaia di spettatori che hanno assistito come ad un concerto da stadio. 40 minuti con un pubblico inizialmente quasi sotto shock al quale è stato proibito di usare smartphone, rigorosamente rinchiusi in una custodia all'ingresso. Lo spettacolo è stato infatti filmato in esclusiva da Amazon e andrà in onda su Prime il 20 settembre.



Se al tramonto dello show di Victoria's Secret ha contribuito anche la scelta di un modello femminile lontano dalla realtà, Rihanna ha seguito la direzione opposta: i suoi capi sono per tutte le donne, non importa la taglia, non importa l'età. "La mia visione per Savage X - ha detto la popstar in un video pubblicato sul suo portale di shopping online - è stata sempre quella di far sentire le donne sicure, di metterle in grado di esprimere se stesse. Non ci sono regole per creare l'intimo. Puoi essere a tuo agio quanto ti pare e sexy quanto ti pare".



Lo show è stato uno spettacolo di donne che in lingerie hanno ballato acrobaticamente. Donne di tutte le provenienze, dalla più magra alla più grassa, dall'etero alla trans. La parola d'ordine era inclusione.