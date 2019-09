Rihanna "animalier" posa come una sexy gattina

In lingerie con stampe animalier e pose da sexy gattina Rihanna ammicca su Instagram per lanciare una nuova linea del suo marchio di successo Savage X Fenty. Un modo per festeggiare l'iniezione di capitali per 50 milioni di dollari di cui si è avvantaggiato il brand grazie a nuovi investimenti, tra cui quello della società di venture capital del rapper Jay-Z, Marcy venture partners. Cresce intanto l'attesa per il nuovo show della label della cantante di Barbados, che quest'anno verrà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma Amazon prime video a partire dal 20 settembre.