Rihanna fa causa a suo padre: ha usato il nome del suo brand senza permesso

Rihanna, il cui nome completo è Robyn Rihanna Fenty, ha citato in giudizio suo padre Ronald Fenty, per avere violato il copyright del suo marchio "Fenty", utilizzandolo per creare un'agenzia di talenti. Ma non è tutto, la popstar, 30 anni gli contesta anche di essersi spacciato come suo rappresentante, cercando di vendere alcune sue apparizioni in America Latina per 15 milioni di dollari.