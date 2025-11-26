L'addio di Richard Branson alla moglie in una lettera social: "Ti amerò per sempre"

"Con il cuore spezzato, vi comunico che Joan, mia moglie e compagna per 50 anni, è scomparsa. È stata la mamma e la nonna più meravigliosa che i nostri figli e nipoti avrebbero mai potuto desiderare". Nel suo post, Richard Branson non si limita a comunicare una perdita: racconta un legame. Quel filo invisibile che negli anni ha intrecciato carriera, famiglia e quotidianità. La sua dichiarazione, affidata alla semplicità delle parole, restituisce la dimensione più umana di un uomo spesso associato alle imprese visionarie e alla sfida continua ai propri limiti. Dietro l’immagine del magnate e del pioniere degli spazi suborbitali, c’è un marito che oggi saluta la donna che ha accompagnato ogni passo della sua avventura personale e professionale.