Ricchi e Poveri, addio a Franco Gatti: il ricordo dei vip

"Il mio dolore e il mio cordoglio per la scomparsa di Franco Gatti, la voce baritonale dei Ricchi e Poveri - scrive in un tweet Rita Pavone - Avevo notato la sua assenza al Suzuky Arena, ma pensavo fosse una scelta personale - ha aggiunto - Ho riabbracciato Angela ed Angelo con gioia ma non ho fatto domande. Addio amico mio. Rip".

"È terribile… Tante volte ci siamo incontrati, tante volte si è raccontato nei miei studi… Una persona stupenda…", scrive Barbara d'Urso su Facebook.

E Roby Facchinetti lo ricorda così: "Ho appena letto la triste notizia della scomparsa di Franco Gatti, storico membro dei 'Ricchi e Poveri'. Era un uomo per bene, amato e ben voluto da tutti. In questo doloroso momento sono vicino alla famiglia e ai tuoi ex compagni di viaggio: Angela e Angelo. Buon viaggio caro Franco, ora raggiungerai il tuo amato figlio. Roby".

La notizia sui media russi

- Anche i media russi riportano la notizia della morte dello storico membro dei Ricchi e Poveri, Franco Gatti. A darne notizia è la Tass che cita i media italiani. La band infatti è molto famosa anche a Mosca. L'agenzia ricorda come il gruppo negli Anni 90 abbia effettuato tournée in diversi Paese "inclusa la Russia" dove i Ricchi e Poveri "erano molto conosciuti".