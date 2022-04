Riccardo Fogli festeggia i 40 anni di "Storie di tutti i giorni" con una nuova versione

Nel cofanetto è contenuta la nuova versione di " Storie di tutti i giorni " realizzata con gli arrangiamenti di Mauro Ottolini e di cui Tgcom24 vi presenta il video in anteprima .

Questa la tracklist dell'album: "Storie di tutti i giorni", "In silenzio", "Piccola Katy" "Noi due nel mondo e nell'anima", "Pensiero", "Tanta voglia di lei", "Pierre", "Che ne sai", "Malinconia", "Per Lucia", "Io ti prego di ascoltare", "Mondo (2020)", "La tenerezza '93", "Maledetto l'amore", "Gli angeli hanno i denti bianchi", e la bonus track di "La Tenerezza '93 (Piano & Voce)". Il disco è contenuto in un libro di 144 pagine scritto da Riccardo Fogli e curato da Michaela Sangiorgi. Nel libro anche un secondo cd con la versione audiolibro letta dallo stesso Fogli.