Riccardo Cocciante festeggia 50 anni di "Anima": "In Italia serve un premio che certifichi il valore della nostra musica"

Dopo quella serata Ennio Melis (patron della RCA e considerato il padre dei cantautori italiani - ndr) decise che valesse la pena rifare il disco da zero. "Abbiamo chiamato Morricone, Franco Pisano" spiega Cocciante ma ancora il decollo non arriva. "Esce il disco e 'Bella senz'anima' come singolo. Ma la radio, che all'epoca era una sola, lo bocciò e non lo passava. Ero disperato. A quel punto Ennio Melis organizza un giro di ascolto di canzoni nuove da far sentire ai disc jockey da far sentire a fine serata imponendo quasi loro di passarlo". E la cosa funziona, il pubblico si innamora di quella canzone. "Dopo il giro mi chiamano e mi dicono che ero primo in classifica. Il brano è stata una specie di bomba - dice -. Non ero preparato, tanto che le prime volte cantavo in piedi. Che non è la mia espressione, poi ho imposto il pianoforte. La mia espressione era semplicemente quella di sedermi, chiudere gli occhi e cantare. In questo disco - aggiunge - c'è una rottura chiara e il primo ad accorgersene è stato il pubblico. È imprevedibile, ha un fiuto che a volte la discografia non ha".