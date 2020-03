Reunion di “Un pesce di nome Wanda”: Jamie Lee Curtis e John Cleese insieme 32 anni dopo

"Di nuovo insieme per la prima volta", ha scritto la Curtis sotto la foto doppia, che ha ottenuto tantissimi like dai fan. La famosa commedia diretta da Charles Crichton del 1988 è stata un successo, guadagnando 200 milioni di dollari in tutto il mondo.

Per il ruolo dell'amante paranoico di Jamie Lee Curtis, Kevin Kline vinse l’Oscar come miglior attore non protagonista, mentre Cleese e Michael Palin, conquistarono i Bafta rispettivamente, come miglior attore protagonista e miglior attore non protagonista.

