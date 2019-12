"Una poltrona per due": sette curiosità sul film di Natale

E' un classico della Vigilia di Natale. Si tratta di "Una poltrona per due", il film interpretato da Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis che da 16 anni viene trasmesso la sera del 24 dicembre su Italia 1.

Sono in molti quelli che lo hanno visto almeno una volta ma non tutti, forse, conoscono alcune curiosità che lo riguardano. Per esempio "Una poltrona per due" è andato in onda per la prima volta in Italia, il 9 aprile del 1986 su Canale 5. Ma è diventato un film natalizio di Italia 1 a partire dal 25 dicembre del 1989.

Il titolo originale della pellicola è "Trading Places", che vuol dire scambiarsi di posto. Inizialmente, invece, il film doveva chiamarsi "Black & White", in riferimento al colore della pelle dei due protagonisti. La trama, inoltre, si ispira al racconto di Mark Twain "La banconota da un milione di sterline", in cui due ricchi donano dei soldi a una persona povera per vedere cosa succede.

Dal 2010 esiste la Eddie Murphy rule, una legge ispirata proprio al film. Nella pellicola i fratelli Duke vogliono utilizzare dei dati governativi, ottenuti illegalmente, al fine di guadagnarci. La legge in questione nega proprio questa pratica che, all'epoca dell'uscita del film, era invece legale.