Renzo Rubino in tour con la Sbanda: la musica popolare arriva nei club

"Renzo Rubino & La Sbanda", che ha preso il via con un sold out il 16 novembre a Taranto, torna alle radici della musica popolare italiana, per celebrare la bellezza della musica dal vivo, prolungando il più possibile la magia di quei concerti estivi in piazze ricche di luminarie. In questo viaggio musicale, in cui Renzo suonerà anche i brani del nuovo disco, ogni concerto si trasforma in una micro festa concentrata in cui verranno rivisitate, in chiave bandistica, alcune delle canzoni dell’artista insieme a versioni personali di canzoni, con tanto di luminarie, giacche colorate e aneddoti da bar.