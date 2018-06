Renato Zero, prova costume con... pancia a vista

"Spalle al muro", come recita il titolo di uno dei suoi successi e pancia in fuori, come mostrano gli scatti del settimanale "Chi". Renato Zero, 68 anni il 30 settembre, si rilassa a Porto Cervo, in Sardegna, in tenuta balneare, tra parole crociate sul lettino, sole e cuffie per ascoltare musica nelle orecchie.