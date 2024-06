La band è stata introdotta dal cantautore Jason Isbell, che ha eseguito una cover di "It's The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)", altro grande successo del gruppo di Athens. "I R.E.M. erano più grandi della somma delle loro parti - ha detto -. I R.E.M. si muovevano come un unico strumento". Poi l'esibizione, con Michael Stipe accompagnato da Peter Buck al mandolino, Micke Mills al basso acustico e Bill Berry alle percussioni. Per "Losing My Religion" una versione non del tutto inedita: nel 1991 infatti, dopo l'uscita dell'album "Out of Time" che conteneva il brano, la band deciso di non fare un vero e proprio tour ma solo una serie di date in acustico (una delle quali a Milano).