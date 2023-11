Red Canzian porta al cinema il suo "Casanova"

Giacomo Casanova è interpretato da Gian Marco Schiaretti, e accanto a lui, nella parte dell’incantevole Francesca Erizzo, destinata a conquistarne il cuore, Angelica Cinquantini. Con loro fanno parte del cast gipeto, Manuela Zanier, Jacopo Sarno, Paolo Barillari, Roberto Colombo, Chiara Famiglietti, Rosita Denti, Francesca Innocenti e Gianluca Cavagna.

La trama

Venezia, 1755. Giacomo Casanova, appena rientrato in città dall’esilio di Vienna, minaccia di far strage di cuori e di creare scompiglio in città con il suo ineguagliabile carisma. Nel frattempo, il doge Francesco Loredan versa in pessime condizioni di salute e l’Inquisitore Pietro Garzoni trama per influenzare a suo favore la successione al Dogado. A tal proposito, quest’ultimo, intende sbarazzarsi di Casanova, perché potrebbe rovinare i suoi piani, e allo scopo incarica il perfido Zago. Mentre si trova alla Cantina do Mori, il Principe dei Seduttori incontra una sua vecchia fiamma: la bella Gretchen, che lo conduce al palazzo della Contessa Margarethe von Steinberg, per la quale lavora come cameriera. Qui giunto, Casanova incontra la gran dama e viene da lei sfidato in una singolare scommessa: se riuscirà a sedurre la giovane Francesca Erizzo, figlia di uno dei maggiorenti della città, lei - Margarethe - sarà sua per una notte. Forte del suo impareggiabile fascino, Casanova accetta, convinto di poterle avere entrambe, senza sospettare che il vero scopo della Contessa sia metterlo nei guai. Iniziano così le rocambolesche avventure di Giacomo Casanova, che dovrà destreggiarsi fra intrighi politici, tradimenti e inganni per fare trionfare il suo amore per Venezia e per la donna che ha conquistato il suo cuore.