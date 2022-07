Rebel Wilson in costume da bagno: "Il tuo peso non ti definisce"

Dopo aver documentato questo cambiamento sui social, l'attrice è stata onesta sul suo recente aumento di peso e su ciò che questo significa per lei: accettarsi e mostrarsi per com'è. La Wilson ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae in costume con un pareo a coprirle pancia e vita, scrivendo: "Ho appena notato che ho preso tre chili durante la mia vacanza sono in uno splendido resort all-inclusive… ho perso tutto il mio autocontrollo".

L’attrice sta sicuramente cercando un equilibrio con se stessa, e con i cambiamenti del proprio corpo, tra la perdita forzata di peso, la voglia di aderire a certi canoni di bellezza (bellezza-magrezza), cercando di tenere anche a mente di non dover giudicare duramente ogni propria scelta che passa dal cibo e finisce sulla sentenza della bilancia. Rebel ha scritto: "Ma sai una cosa? Posso alzarmi domani e andare in palestra, idratarmi e mangiare sano e amarmi", aggiungendo: "Non aiuta affatto essere continuamente dura con te stessa, ma so perfettamente cosa vuol dire sentirsi in colpa e non stare affatto bene dopo aver mangiato troppo".

"Ma se sei come me, sappi solo che sei più del tuo peso, il tuo peso non ti definisce. Fai del tuo meglio per essere in salute e non essere così dura con te stessa, non serve a niente. Sii semplicemente la versione migliore di te che puoi essere", ha concluso il suo inno alla body positivity.