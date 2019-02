Razzie Awards: Donald Trump "premiato" come peggiore attore dell'anno

Come di consueto, di pari passo con la cerimonia degli Oscar , sono stati proclamati i vincitori dei Razzie Awards , i premi della Golden Raspberry Award Foundation a film, registi e attori peggiori della stagione cinematografica precedente. Se a far man bassa di premi è stato "Holmes & Watson" , il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha vinto come Peggior attore e per la Peggior coppia.

Trump è stato premiato per la peggior performance di un attore protagonista in materiale d'archivio nei documentari "Death of a Nation" e "Fahrenheit 11/9". In più, da solo, il tycoon è riuscito a vincere anche il premio di Peggior coppia sullo schermo, insieme alla sua "costante meschinità".



Buona parte dei premi più importanti se l'è aggiudicato la commedia "Holmes & Watson: 2 (de)menti al servizio della Regina", Peggior Film, Peggior Regista (Etan Cohen), al Peggior Attore Non Protagonista (John C. Reilly) e al Peggior remake/parodia/sequel.



Da segnalare il doppio riconoscimento a Melissa McCarthy, Peggiore Attrice per "Pupazzi senza gloria" ma vincitrice del Premio del Riscatto grazie alla sua interpretazione in "Copia originale", nominata agli Oscar 2019.