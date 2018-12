Raul Cremona torna con il suo varietà magico: al Festival della Magia trasformisti e illusionisti da tutto il mondo

Dalla Francia arriva Pilou con il suo numero tra la giocoleria e la magia; dall’Olanda Niek Takens, specializzato nell'arte della manipolazione; da Armenia e Russia Sos & Victoria, i più veloci trasformisti del mondo; sempre dalla Francia Gerald Le Guilloux con un numero moderno di apparizione di colombe. Ospiti d’onore Erix Logan e Sara Maya, illusionisti italiani celebri in tutto il mondo.



Tra le novità della quarta edizione la partecipazione del gruppo di ballo di strada Tusan - Inside Move che, con l’ausilio di incredibili effetti speciali, ci condurrà in una sorta di storia dell'umanità.

Raul Cremona, ideatore del Festival, prodotto da Showlab con la regia di Jordan. sarà il filo conduttore della serata e, con i suoi personaggi storici e i suoi intermezzi, farà divertire e volare con la fantasia, spalleggiato come sempre dal comico Felipe: "Io sono l'antimago", dice Cremona: "Quello che non si prende sul serio, che sa scherzare e ironizzare e per questo genero ilarità...Ogni anno però è sempre più difficile trovare gag e numeri per far divertire il pubblico!". In quanto alla situazione della magia in Italia Raul non ha dubbi: "Non ci sono locali dove esibirsi, per via dei costi elevati e della burocrazia. Gli artisti italiani scappano all’estero: c’è una fuga di cervelli magici. Io sono rimasto perché ho mutato pelle, ho sposato il cabaret, ma spesso i maghi che vengono in Italia lo fanno in perdita". La sua sfida per il futuro? Arrivare con il Festival a quota dieci puntate e... “magari creare un format tutto italiano con professionisti ed esordienti... Chissà!”.