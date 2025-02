Continua la rassegna "Sempre più vicini": da Nappy Nina ai Fire!

Venerdì 21 febbraio alle ore 21.00 appuntamento on la tappa milanese del primo tour italiano di Nappy Nina, producer americana che ha saputo ritagliarsi uno spazio di tutto rispetto nel panorama hip hop contemporaneo. Le sue capacità di narrazione e il suo flow l’hanno vista collaborare con figure che vanno da veterani del genere come Quelle Chris e Stas Thee Boss a musicisti d'avanguardia come Moor Mother. Nata e cresciuta a Oakland, in California, Nappy Nina ha affinato il suo mestiere di rapper nella vibrante scena musicale della West Coast, dove ha stretto legami con scrittori e poeti della Bay Area e della comunità della slam poetry. Trasferitasi a Brooklyn, ha co-fondato l'etichetta discografica indie Lucid Haus e nel 2019 ha debuttato con "The Tree Act". Dopo il successivo "Mourning Due" (2023), che l’ha portata in tour in Europa e Australia, a settembre 2024 è uscito il suo ultimo lavoro Nothing Is My Favorite Thing, realizzato in collaborazione con il beatmaker e polistrumentista di Los Angeles Swarvy (con lei sul palco).