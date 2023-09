Rana e OnDance celebrano la gioia e il gusto di danzare

Le parole di Roberto Bolle "OnDance è un tassello importante del mio operato artistico - racconta Roberto Bolle - perché, insieme con la televisione, rappresenta la manifestazione più forte, per non dire spregiudicata, della volontà di portare la danza a tutti e di renderla parte attiva della vita contemporanea. Elemento culturale e artistico attivo e non opera da conservare nei musei. Tutto questo è stato profondamente recepito dal Pastificio Rana che nelle ultime edizioni ci ha accompagnato e ci ha sostenuto con entusiasmo e fantasia, oltre che con un rispetto e un'attenzione da veri mecenati di un tempo. Il supporto delle aziende, per progetti così importanti, è fondamentale".

L'arte in tutte le sue forme OnDance è una delle molte iniziative a cui il Pastificio Rana aderisce con lo scopo di celebrare l’arte in tutte le sue forme: dall’opera lirica, alla poesia, dal design alle arti figurative. Per Rana, infatti, sostenere la cultura, favorendo in particolar modo la collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, rappresenta un impegno necessario per coltivare nuovi talenti, far fiorire l’arte in ogni sua espressione e renderla accessibile a un pubblico sempre più ampio.