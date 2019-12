Rami Malek si svela nei panni del villain del nuovo 007: ecco il trailer ufficiale di "No Time To Die"

C'è la famosa battuta "Bond, James Bond", gli inseguimenti a perdifiato (tra i Sassi di Matera), l'Aston Martin DB5, un nuovo cattivo (con il volto di Rami Malek). E Daniel Craig, per l'ultima volta nei panni della spia al servizio di Sua maestà. Tutto quello che potevamo aspettarci è contenuto nella manciata di immagini del primo trailer del nuovo film di 007, "No Time To Die". Diretto da Cary Fukunaga, arriverà al cinema il 9 aprile 2020.