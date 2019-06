Radiohead, in vendita per beneficenza il materiale rubato di "Ok Computer"

Dopo che tantissimo materiale inedito è stato hackerato dalle studio session (circa 18 ore) di " Ok Computer " del 1997, i Radiohead fanno sapere che è stato chiesto un riscatto e che non hanno intenzione di pagarlo. Anzi. Hanno deciso infatti di renderle disponibili, solo per 18 giorni, in streaming e a pagamento. Il costo, 18 sterline, sarà devoluto all'organizzazione Extinction Rebellion , attivisti non violenti per il clima che recentemente hanno sfilato a Londra.

"La scorsa settimana siamo stati hackerati - racconta Jonny Greenwood - hanno rubato l’archivio minidisk di Thom (Yorke, ndr) utilizzato ai tempi di 'Ok Computer', e secondo quanto ci hanno riferito avrebbero chiesto un riscatto di 150 mila dollari. Così abbiamo deciso di rilasciare tutte le 18 ore su Bandcamp, per supportare Extinction Rebellion. Quindi per solo 18 sterline potete scoprire se avremmo dovuto pagare quel riscatto. Questo materiale non era stato concepito per essere pubblicato, anche se alcune 'tracce' risultano nella ristampa di 'OK Computer'... e sono interessanti solo parzialmente. E' un download molto lungo, non per telefonini...".