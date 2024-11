Rachele Bastreghi in tour con "Un giorno da Psychodonna", concerto disegnato da Alessandro Baronciani

Dopo il successo dei concerti disegnati con Colapesce e il concerto a fumetti di "Quando tutto diventò blu", Alessandro Baronciani questa volta porta sul palco una delle icone femminili della musica alternative italiana, Rachele Bastreghi, in uno spettacolo pensato e creato sulle suggestioni derivanti dall'ascolto del suo ultimo disco solista "Psychodonna". In occasione di questo tour, Rachele Bastreghi omaggia Giuni Russo, una delle artiste italiane che l’hanno maggiormente influenzata, con una sua personalissima versione di "Crisi metropolitana", brano del 1981 che vede Giuni tornare a collaborare con Franco Battiato. Questa cover è stata pubblicata il 13 settembre per BMG Italia, in concomitanza con il ventennale dalla sua scomparsa.