Prime nozze per il regista, che ha appena finito le riprese del nuovo attesissimo film "Once Upon The Time". In uno scatto pubblicato dal padre della sposa, il musicista Svika Pick, Quentin e Daniella posano in abiti nuziali, lei con un vestito bianco, con velo e ampio décolleté, lui con il classico completo scuro. Sul profilo Instagram della neo-sposa si possono veder invece alcune foto del Bridal Shower, la festa in cui parenti e amici offrono i doni agli sposi.



Tarantino e Daniella si sono conosciuti nel 2009 durante la promozione del film "Bastardi senza gloria", si erano subito innamorati e poi lasciati. Per ritrovasi poi nel 2016 e fidanzarsi l'anno dopo, come mostra uno scatto sul profilo Instagram della Pick in cui appaiono insieme abbracciati: "THANK YOU FOR ALL THE LOVE, we're so excited and happy to celebrate our engagement here in ISRAEL. Thanks for your kind wishes. We feel truly blessed", scrive lei: "Grazie per tutto il vostro amore. Siamo così eccitati di celebrare il nostro fidanzamento qui in Israele. Grazie per i vostri auguri, ci sentiamo sinceramente benedetti...".