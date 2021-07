" L'Esorcista " avrà una nuova trilogia. E la protagonista Ellen Burstyn tornerà a vestire i panni di Chris MacNeil (la madre della piccola Regan MacNeil, la bambina posseduta) quasi 50 anni dopo. Ad annunciare il nuovo progetto è stato il " New York Times ". Per quel ruolo Ellen ha ottenuto nel 1974 una nomination all'Oscar come Miglior attrice protagonista.

Statuetta che poi la Burstyn ha vinto, l'anno dopo nel 1975, come la miglior attrice per l'interpretazione in "Alice non abita più qui".

Al fianco di Ellen troveremo Leslie Odom Jr., che vestirà i panni del padre disperato di un bambino posseduto che chiederà l’aiuto di Chris. Il regista sarà David Gordon Green e il primo film dovrebbe arrivare nelle sale verso la fine del 2023.

Dopo il successo (441 milioni di dollari incassati in tutto il mondo e 10 nomination agli Oscar malgrado i problemi di censura) del primo "L'Esorcista", diretto da William Friedkin, sono stati realizzati due sequel: "L’Esorcista II – L’Eretico" (1977) e "L’Esorcista III" (1990), mentre nel 2000 si è aggiunta una versione integrale con 11 minuti di scene inedite.

