Pupo voce e chitarra racconta "Il rischio enorme di perdersi" 

Solo poche settimane fa ha dedicato una canzone alla Russia, ringraziandola per gli aiuti, adesso Pupo torna a cantare e lo fa con un brano inedito, dopo ben 4 anni. Costretto in casa dalla quarantena, l'artista ha imbracciato la chitarra e in pochissimi giorni ha inciso cinque nuovi brani tra cui "Il rischio enorme di perdersi" che esce l'1 maggio. Un Pupo imprevisto, a metà tra lo chansonnier francese e lo stornellatore fiorentino...