Pupo: "Torno a cantare e metto i puntini sulle 'i' su quello che sono oggi"

E' un omaggio ai fan il live di venerdì 25 gennaio al Memo . Pupo si esibisce infatti soprattutto sui palcoscenici internazionali e a Milano torna per ripercorrere i successi degli Anni 80 e regalare una versione intima, solo con chitarra , per raccontare chi è oggi. Enzo Ghinazzi di vite ne ha vissute tante. Sapendosi reinventare: cantante ma anche conduttore tv, ha messo in piazza con coraggio le sue difficoltà e alla fine è riuscito a risalire la china.

Enzo, raccontaci questo live al Memo, che è una sorta di regalo ai fan...

E' vero, in genere faccio concerti all'estero, in Italia solo d'estate e non tutti hanno la possibilità di venire a sentirmi. E' una bellissima occasione. Come lo sarà la serata a teatro a Legnago, in provincia di Verona, sono due live un po' diversi, ma sempre con la mia band storica.

Perché diversi?

A Legnago il live è più legato al mio ultimo disco, 'Porno contro amore', dove canterò sì i miei successi storici, ma è più un racconto. Quello del Memo è invece un concerto completamente impostato sugli Anni 80, ho anche l'intenzione di fare l'apertura con un paio di brani acustici, io e la chitarra, per mettere i puntini sulle 'i' su quello che sono oggi.

Chi è oggi Pupo?

Un uomo molto cambiato, credo in meglio, in virtù delle esperienze e delle mazzate ricevute e delle difficoltà, che per fortuna e capacità di sopportazione ho superato. Devo dire grazie anche ai miei collaboratori e alle persone che mi sono vicine, soni state importantissimi nel riposizionamento della mia carriera.

Pupo cantautore, Pupo conduttore: come è Pupo ai fornelli?

Un disastro, ma alla conduzione sono giusto, cucinano gli incapaci e non posso neanche aiutarli. Tomei colma le mie lacune.

L'esperienza a Strafactor come è stata?

E' nel mio Dna. la Toscana e i luoghi in cui ho vissuto sono pieni di gente strafactor. Li ho conosciuti, frequentati e usati. Mi ricordo che organizzavo degli spettacoli e 'usavo' dei ragazzi particolari per raccattare dei soldi. Poi facevo il biglietto per Milano per fare ascoltare le mie canzoni alle case discografiche.