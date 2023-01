"Profeti", in esclusiva su Tgcom24 una scena del nuovo film di Alessio Cremonini

Donne su fronti opposti

Sara (Jasmine Trinca) è una giornalista italiana che è andata in Medio Oriente per raccontare la guerra dello Stato Islamico, Nur (Isabella Nefar) una foreign fighter radicalizzata a Londra che ha sposato un miliziano e ora vive nel Califfato. Sara viene rapita dall'Isis e in quanto donna, in quanto essere inferiore che ha dignità solo se sottomessa al maschio, non può stare in una prigione dove sono presenti anche degli uomini.