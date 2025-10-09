Procida Film Festival 2025: un'edizione da record tra omaggi, giovani e visioni internazionali

Dal 24 al 28 settembre 2025, l'isola di Procida ha accolto la XIII edizione del Procida Film Festival, trasformandosi in un palcoscenico a cielo aperto dove cinema, territorio, memoria e innovazione si sono intrecciati in una manifestazione straordinaria, in grado di parlare alla comunità locale e al contempo al pubblico internazionale. Sotto la direzione artistica e la produzione esecutiva di Massimo Massari e con la presidenza di Francesco Borgogna (anche in veste di presidente dell’Associazione Meridiano14), questa edizione ha rappresentato una svolta. Il Festival ha sperimentato un cambio di passo, attirando ospiti di calibro internazionale e conquistando un record di affluenza. "Mai così tanta gente", secondo gli organizzatori. Registrati, infatti, oltre 160.000 contatti complessivi tra presenze, visualizzazioni e interazioni digitali.