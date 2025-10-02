Marco Werba premiato per le Musiche di Hello Beautiful al Procida Film Festival

Marco Werba ha infatti ricevuto per l’occasione il premio speciale per la colonna sonora del film statunitense “Hello Beautiful”. Le musiche sono state incise a Londra ed eseguite dalla “London Symphony Orchestra”, una delle migliori orchestre al mondo, che per la registrazione della colonna sonora è stata diretta dallo stesso Werba, con al seguito il fonico Marco Streccioni e l’ assistente Gabriele Conti, con i quali collabora da diversi anni. Anche il regista del film, Ziad Hamzeh, e l'attrice protagonista Tricia Helfer sono stati premiati al Procida Film Festival, rispettivamente per la migliore regia e la migliore interpretazione femminile. La musica di “Hello Beautiful” è drammatica, sensibile, profonda; rispecchia il dramma vissuto dalla protagonista. La storia narra di una modella statunitense di successo, che scopre di avere un tumore ai seni e che inizia il calvario per cercare di sconfiggere la malattia. “Hello Beautiful” porta un messaggio di speranza per tutti i malati oncologici del mondo, e lo stesso Werba è stato preso emotivamente dal film, ed ha pianto a fine proiezione: alla visione del film, ha rivissuto tutti gli interventi chirurgici e le terapie alle quali si è dovuto sottoporre negli ultimi anni.