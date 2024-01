La polizia sarebbe intervenuta nella loro abitazione per un controllo in seguito alla richiesta del datore di lavoro di Brett, che non aveva sue notizie da giorni.

Tgcom24

Una volta entrati i poliziotti hanno fatto la macabra scoperta dei corpi senza vita dei due. Non è chiaro tuttavia da quanto tempo esattamente Jesse e Brett fossero morti e non si conosce nemmeno la causa esatta della loro morte, anche se presumibilmente il decesso potrebbe essere legato alla droga. Le indagini e il medico legale prenderanno la decisione definitiva, dopo aver effettuato tutti gli esami del caso.

La carriera Jesse Jane, pseudonimo di Cindy Taylor, era una delle più grandi star del porno negli anni 2000. Ha esordito con la Digital Playground, casa di produzione di film pornografici, nel 2002 e poco dopo, ha iniziato a fare apparizioni in "Family Business" di Showtime -- e da lì, la sua carriera nel settore ha preso avvio. Ha recitato in moltissimi film per adulti famosi, inclusi "Pirati"... in particolare il sequel di "Pirati II: La vendetta di Stagnetti", che secondo quanto riferito è costato circa 8 milioni di dollari ed è considerato uno dei film più famosi e costosi ad oggi.

Jesse Jane si è fatta strada anche su Playboy, come agazza di copertina di un'edizione speciale e lavorando come conduttrice per due popolari spettacoli dal vivo"Night Calls" e "Naughty Amateur Home Videos" di Playboy TV.

Ha ricevuto numerosi premi, tra cui più volte gli AVN Awards e nel 2011 è stata nominata dall'emittente statunitense Cnbc come una delle 12 stelle più popolari dell'industria a luci rosse, venendo definita "il volto del porno moderno"

Al di fuori dell'intrattenimento per adulti Jesse Jane ha lanciato alcune linee di sex toy di successo e ha fatto alcune apparizioni anche in film tradizionali, tra cui "Starsky & Hutch", un ruolo da ospite in "Entourage" e persino un'apparizione in "The Bad Girls Club". Nel 2003 è comparsa in un cameo nel film Baywatch - Matrimonio alle Hawaii".

Nel 2009, ha preso parte a un documentario della CNBC intitolato "Porn: Business of Pleasure", che mostrava com'era la sua vita dietro le quinte e lontano dalle telecamere.

Dopo essersi ritirata dal porno nel 2017, ha rigirato una singola scena di rapporto sessuale per la società di produzione Blacked nel 2019, per poi ritirarsi definitivamente.