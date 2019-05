"Oggi su questo palco - ha spiegato il co-conduttore, Lodo Guenzi - c'è la nuova musica popolare italiana" con Achille Lauro, Anastasio, Bianco ft Colapesce, Canova, Carl Brave, Coma--Cose, Daniele Silvestri, Dutch Nazari, Eman, Eugenio In Via Di Gioia, Ex-Otago, Fast Animals And Slow Kids, Fulminacci, Gazzelle, Ghali, Ghemon, Izi, La Municipa'l, La Rappresentante Di Lista, La Rua, Lemandorle, Manuel Agnelli ft Rodrigo D`Erasmo, Motta, Negrita, Noel Gallagher`s High Flying Birds, Omar Pedrini, Orchestraccia, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Subsonica e The Zen Circus.



Ambra ha quindi spiegato che tutti i presenti al Concertone erano lì per rivendicare "diritti, lavoro, Europa"; quindi ha chiesto ai ragazzi, che hanno gremito la piazza per l'evento, a ad ascoltare con attenzione i testi delle canzoni, per perché "le parole sono importanti". Ambra ha quindi criticato la proposta di sgravi fiscali per l'assunzione di donne per il 2019 e il 2020 parafrasando con "lo sgravio è mio e lo gestisco io" lo slogan femminista del Sessantotto. "Ma se ti assumo - ha chiesto a Lodo - ci guadagniamo tutti e due?". "No, ci guadagni solo tu", la replica secca dell'artista.