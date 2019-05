Primo Maggio, la provocazione di Ambra: dal maglione costoso dell'anno scorso a quello con i nomi dei sindacati

Lo Stato Sociale ha aperto, alle 15 in punto, il tradizionale Concertone del Primo maggio in piazza San Giovanni, a Roma. La band, capitanata da Lodo Guenzi che presenta la lunga maratona insieme ad Ambra Angiolini, ha intonato il brano "Mi sono rotto il c....", in una versione rivista e corretta. Gremita la piazza romana, alla quale si può accedere solo attraverso 4 varchi controllati dalle forze dell'ordine: ingresso consentito ad un massimo di 30mila persone. In serata Piazza San Giovanni si è infiammata quando, seduta sul trono come una "regina del rock", è arrivata Gianna Nannini. La rocker senese è partita con "Dio è morto", quindi "Fotoromanza", l'ultima hit "Fenomenale". E poi un'incertezza con "Sei nell'anima", quando la cantante è stata costretta a ricominiciare.

