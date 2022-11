Premio Mia Martini, la 28esima edizione presentata da Veronica Maya

Leggi Anche Venticinque anni fa moriva Mia Martini, storia di una grande artista uccisa dalle cattiverie

Tra i protagonisti della kermesse anche Roberta Bonanno, conosciuta dal grande pubblico per la sua partecipazione alla settima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove si è classificata seconda. E ancora Francesco Malapena, tenore napoletano giramondo che incanta le platee: ha duettato con i più grandi artisti del mondo. Lucia Cassini, attrice, comica napoletana, ha lavorato con tantissimi comici e attori da Carlo Dapporto a Walter Chiari da Pippo Franco a Leo Gullotta a Gianfranco D'angelo e tanti altri.

Franco Fasano, direttore artistico del premio. Il suo esordio ufficiale fu al festival di Sanremo nel 1981. Negli anni ha firmato, in qualità di autore, numerosi brani per noti artisti, tra i tanti: "Ti lascerò" che vinse il Festival di Sanremo, cantata da Fausto Leali e Anna Oxa, "Mi manchi" per Leali, "Regalami un sorriso" per Drupi e "Colpevole" per Nicola Arigliano, canzone che si aggiudicò il Premio della critica Mia Martini a Sanremo.

Anche per questa edizione, la Calabria, terra amata della grande Mia Martini, onorerà e ricorderà la grande artista.