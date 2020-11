Polemiche per la targa a Sfera Ebbasta, il sindaco di Cinisello: "E' solo marketing"

LEGGI ANCHE > Sfera Ebbasta è il trapper più "Famoso" d'Italia... alla conquista dell'America e Cinisello Balsamo gli dedica una piazza

"Era prevedibile che un'iniziativa di questo genere avrebbe diviso l'opinione pubblica, e non voglio entrare nella polemica che riguarda l'artista. Per noi, era un modo per arrivare al target giovanile che segue questo artista. Sono invece molto dispiaciuto che questo gesto sia stato inteso come offensivo per la memoria delle vittime di Corinaldo", ha scritto in un lungo post su Facebook il primo cittadino di Cinisello, di cui il trapper è originario, per far capire il perché di quella mossa.

Gilardi è tornato a precisare che non si tratta di un'intitolazione ma di un'installazione promozionale temporanea, legata all'uscita del nuovo album "Famoso": "Nella solidarietà totale per le gravi perdite di quell'incidente e nella vicinanza più sincera alle famiglie per un dolore che, anche da padre, immagino immenso e insanabile, credo però che non sia un tema collegabile, sia perché non è nostro compito determinare eventuali colpevoli, sia perché non siamo di fronte a un encomio civico (quest'anno, con orgoglio, la nostra prestigiosa onorificenza l'abbiamo attribuita a medici, infermieri e personale ospedaliero) ma ad un'operazione di marketing territoriale".

Il sindaco ha fatto notare: "Pertanto, tra qualche settimana, così come è stata collocata, la targa verrà riposta nel cassetto, per la contentezza di una parte e per il dispiacere di molti, anche commercianti, che mi hanno addirittura chiesto di lasciarla. Questo fa capire quante persone siano state richiamate a visitare il luogo", e ha continuato, spiegando: "Con questa installazione, Sfera ha deciso di omaggiare la sua città di origine. L'intervento si motiva con il lancio del suo nuovo disco, e l'artista è voluto partire simbolicamente proprio da Cinisello Balsamo, dove tutto è cominciato. Un attimo dopo, l'immagine dell’artista cinisellese era in tutte le piazze famose nel mondo: New York (Times Square), a Berlino, a Londra, a Milano. E’ innegabile che la nostra città abbia avuto un’opportunità importante di farsi conoscere nel mondo e così è stato. Indipendentemente dai gusti musicali, si sta parlando del cantante più in voga del momento. E a testimoniarlo il fatto che in un giorno ha già conquistato il Disco d'oro e raggiunto il record della canzone italiana più ascoltata di sempre nelle prime 24 ore".

