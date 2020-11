Sfera Ebbasta è il trapper più "Famoso" d'Italia... alla conquista dell'America e Cinisello Balsamo gli dedica una piazza

A Cinisello Balsamo, estrema periferia nord di Milano, è nato e cresciuto, lui e i suoi "frà", come racconta in una canzone, "Giovani re, piccole star", che masticavano rabbia, desiderio di riscatto e sogni da realizzare sulle panchine di un parchetto. E adesso, nel giorno in cui esce il suo nuovo album, "Famoso", il piccolo comune lombardo, Ciny come lo chiama lui, lo omaggia dedicandogli una piazza intitolata a Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta.

Un traguardo e un riconoscimento che fa onore al giovane trapper, che fino a pochi anni fa giocava a fare il "gangsta" e che è riuscito in poco tempo e con enorme successo a sdoganare quella che oggi definiamo trap e che è il genere più in crescita di questi ultimi anni.

"Come tutti saprete", ha detto Giacomo Ghilardi, sindaco di Cinisello: "La nostra città ha visto crescere uno tra i più importanti artisti italiani e internazionali. Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, nonostante la sua giovane età, ha raggiunto una serie di traguardi estremamente importanti nel corso della sua carriera e ottenuto milioni di ascolti sulla piattaforma di streaming musicale Spotify. Traguardi importanti che, uniti ad un impegno civico e sociale verso i giovani e la nostra città, non potevamo non riconoscere e premiare, proprio noi di Cinisello Balsamo. Ciny, così da lui chiamata, oggi vuole conferire un simbolo di riconoscimento a questo artista, al nostro caro Gionata, Sfera Ebbasta".



L’ultima fatica del rapper era stata “Rockstar”, cinque certificazioni di platino e disco più venduto del 2018 nel nostro Paese. "Famoso" è il suo quarto album, per gran parte registrato a Los Angeles e con un'aspirazione molto ambiziosa: conquistare, nuovamente, l'Italia ma spingersi questa volta anche oltreoceano. Gli ingredienti ci sono tutti, dalle prestigiose firme che hanno collaborato al disco da Future a J Balvin, Diplo, Offset, Steve Aoki e Lil Mosey alla tracklist, radio freendly e per tutti i gusti.

Sfera si "adatta" a basi e sound diversi con nonchalance, dal rock al latino, passando per l'indie e i suoni arabeggianti. I testi restano strettamente "Sfera addicted", ovvero legati alla sua storia e alla sua vita, la smania di successo, la rivalsa, l'orgoglio di chi si è fatto da solo... in perfetto "american style". Il racconto di sempre insomma, un po' addolcito dalla fama raggiunta, smussato negli angoli più aguzzi. Perchè Sfera adesso è diventato un vero e proprio business man e per il lancio di "Famoso" ha anche firmato un accordo con il colosso dei fast food KFC per offrire il “Famoso Menu” ideato dall’artista. Se non è un "Alla conquista dell'America" questo...

