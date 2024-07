I Placebo incantano il Rugby Sound Festival, ipnotici e impeccabili: "Vogliamo creare unione e trascendenza"

Prima dell'inizio del concerto un messaggio al pubblico, letto in italiano e in inglese e proiettato sui megaschermi per limitare l'uso dei telefonini: "Vi chiediamo di non passare il tempo facendo video durante il concerto. Questo rende più complicato connetterci con voi e comunicare efficacemente le emozioni delle nostre canzoni (...) Per favore siate qui e ora nel presente e godetevi il momento, perché è unico e non si ripeterà. Il nostro obiettivo è creare unione trascendenza...".





Al netto dei molti anni macinati sul palco, impressiona sempre la pulizia del loro suono, che anche quando esplode in frammenti ipnotici e psichedelici (come in "Bionic", "Surrounded by Spies", "For What It’s Worth") dimostra la capacità della band di gestire in live polifonie complesse.



Molko e Olsdal navigano nell’ampio repertorio dei loro successi regalando perle come "Too Many Friends", che incanta, come sempre. Qualcuno alza timidamente il telefono, nonostante il "monito" iniziale di Molko e l’imperativo finale della canzone: “When all the people do all day, is stare into a fuckin’ phone”, ma è sicuramente per una buona causa: immortalare un momento unico e irripetibile.