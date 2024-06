L'attore è originario di Honolulu e ha praticato surf a livello professionale per oltre un decennio. Non era la prima volta che Perry si era trovato faccia a faccia con la morte. Aveva infatti raccontato che diversi anni fa era stato coinvolto in "uno strano incidente che si è trasformato in un'esperienza quasi fatale". L'uomo non aveva approfondito ciò che l'incidente aveva comportato, ma aveva precisato che era accaduto a causa della "mancanza di consapevolezza" di qualcun altro. Perry non è il primo attore ad aver avuto un incontro ravvicinato con il predatore marino. Anche Leonardo Di Caprio aveva infatti confessato di essere stato quasi ucciso da uno squalo, che era riuscito a entrare nella sua gabbia durante un'immersione in Sudafrica.