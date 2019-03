Piotta, con "Ma la vita" il suo cantautorap si fa agrodolce

Lo sguardo del regista Glauco Citati (recente vincitore del Roma Videoclip Festival) torna sui luoghi del precedente videoclip "Solo per noi", primo estratto da "Interno 7", perché sono di nuovo la provincia e il mare a fare da sfondo alla storia raccontata da Tommaso. Il lungomare d'inverno di Tortoreto Lido in provincia di Teramo, burrascosa metafora della storia sentimentale dei due protagonisti, al tramonto del loro viaggio. Un amore sospeso e in bilico, come il finale del video. I 2 protagonisti sono la giovane attrice torinese Gaia Messerklinger e l'attore abruzzese Marco Cassini.



Il brano sarà distribuito da A1/LaGrandeOnda su Sportify anche in versione EP, con tre remix firmati da Dr Wesh, Swan e Ateru, producer della nuova scena urbana/rap italiana.



In occasione del nuovo singolo, Piotta annuncia anche le nuove date di "Interno 7 Tour" che lo vedranno protagonista sui palchi delle città italiane a partire da Milano il prossimo 13 aprile.



Ecco le prime date:

sabato 13 aprile - Milano - SPA Leoncavallo

venerdì 19 aprile - Torino - CSA Murazzi

giovedì 25 aprile - Fornacette (PI) - Festa del 25 aprile

mercoledì 1 maggio - Poetto (CA) - Festa del 1 maggio

domenica 19 maggio - Bassano del Grappa (VI) - Ama Sea Shepherd Music For The Ocean

domenica 2 giugno - Tolentino (MC) - Strike Up Festival

sabato 22 giugno - La Spezia - Palco della Musica Giardini Pubblici

sabato 29 giugno - Nomi (TN) - Nomi on the Rock

domenica 14 luglio - Fiorano Modenese (MO) - Fiorachella Festival

giovedì 18 luglio - Inveruno (MI) - Rockantina

sabato 24 agosto - Villanova (PN) - Festa in Piassa