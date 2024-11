Morto Carmine Daniele, fratello di Pino: a lui il cantautore aveva dedicato "I got the blues"

E' morto il fratello maggiore di Pino Daniele, Carmine. Aveva 66 anni e, secondo quanto si è appreso, è deceduto in seguito a delle complicanze successive a un trapianto di cuore, effettuato a Bari. Il cantautore era molto legato a lui (era conosciuto come 'O Giò), al quale aveva dedicato "I got the blues ('O Giò che voglia 'e te vedè/me manca assaje 'na compagnia...).