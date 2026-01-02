Pink operata d'urgenza nella notte di Capodanno: "Ho una cicatrice in più"

Nel lungo post pubblicato su Instagram, Pink non ha specificato i motivi del ricovero per forti dolori al collo che da tempo la affliggono e del successivo intervento risolutivo, ma è apparsa comunque sorridente e serena. "Chiudo l'anno prestando attenzione al mio corpo e aggiustandolo", ha esordito. "Una nuova cicatrice e due nuovi dischi cervicali, un ricordo che indica che apprezzo questo mezzo che mi è stato dato e che uso per tutto ciò che ha valore", ha aggiunto con l'ironia che la contraddistingue.





Nel lungo messaggio, poi, l'artista non ha comunque fatto segreto delle difficoltà affrontate nell'ultimo anno, definendo il 2025 "complesso e faticoso", felice di lasciarselo alle spalle. Ma Pink non ha perso il suo spirito da combattente, promettendo di voler guardare avanti con determinazione. "Lascio il dolore nel passato e scelgo di andare avanti", ha precisato.