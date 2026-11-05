"Pink Floyd. The Dark Side of The Moon": il libro ufficiale che celebra il 50esimo anniversario dell'album
© Ufficio stampa
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A Milano sono comparsi manifesti con le scritte "Oink, Woof, Baaa" che sembrano arrivare direttamente da un'altra epoca del rock. Tre versi ma abbastanza per far drizzare le orecchie agli appassionati di musica e trasformare alcune pensiline dei tram in piccoli luoghi di pellegrinaggio per i fan dei Pink Floyd. A corso Sempione, con l'Arco della Pace sullo sfondo o al Castello Sforzesco i manifesti hanno immediatamente attirato l'attenzione, riaccendendo un interrogativo: cosa stanno preparando i musicisti britannici per i 50 anni di "Animals"?
La campagna pubblicitaria richiama l'immaginario di Animals, il monumentale album pubblicato nel 1977, e sembra anticipare un'iniziativa legata ai suoi cinquant'anni. Le stesse immagini sono state avvistate anche in altre grandi città, tra cui Berlino, mentre sui social cresce la curiosità intorno a un possibile annuncio. Per ora il mistero resta.
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I tre versi richiamano gli animali protagonisti dell'universo narrativo del disco: maiali, cani e pecore, figure attraverso le quali i Pink Floyd costruirono una delle loro più celebri allegorie della società contemporanea. Pubblicato nel gennaio 1977, Animals è un concept album dalle atmosfere cupe, ispirato anche alla satira sociale di George Orwell. Un'opera nella quale Roger Waters sviluppò una critica feroce alle gerarchie, al potere e ai meccanismi di sopraffazione, utilizzando proprio gli animali come rappresentazione delle diverse categorie umane.
La campagna attualmente comparsa nelle città sembra recuperare quell'estetica provocatoria, senza svelare immediatamente le proprie intenzioni. Una strategia che ha ottenuto il risultato sperato: far parlare del progetto ancora prima che venga presentato ufficialmente.
A rendere ancora più interessante la vicenda sono alcune informazioni circolate online dopo la comparsa di una scheda prodotto su Amazon Australia, successivamente rimossa. Secondo i dettagli trapelati, sarebbe in preparazione una nuova edizione celebrativa di Animals, con una possibile uscita fissata al 22 gennaio 2027. Tra gli elementi più intriganti della presunta riedizione figurano due titoli: Studio Jam e Young Nicolas Jon.
La scaletta bonus che circola in rete comprenderebbe cinque tracce: Dogs (Early Version, Rough Mix), Sheep (Original Radio Edit), Sheep (Early Version, Rough Mix), Studio Jam, Young Nicolas Jon. Accanto ai due possibili inediti, dunque, troverebbero spazio versioni alternative di due brani fondamentali del disco, offrendo una prospettiva diversa sulla loro realizzazione. Per il momento, tra manifesti milanesi, fotografie condivise sui canali social e indiscrezioni commerciali, il quadro non è ancora completo. Non sono stati ufficializzati né la data di pubblicazione, né i formati, né la presenza delle presunte registrazioni inedite.