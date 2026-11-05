A Milano sono comparsi manifesti con le scritte "Oink, Woof, Baaa" che sembrano arrivare direttamente da un'altra epoca del rock. Tre versi ma abbastanza per far drizzare le orecchie agli appassionati di musica e trasformare alcune pensiline dei tram in piccoli luoghi di pellegrinaggio per i fan dei Pink Floyd. A corso Sempione, con l'Arco della Pace sullo sfondo o al Castello Sforzesco i manifesti hanno immediatamente attirato l'attenzione, riaccendendo un interrogativo: cosa stanno preparando i musicisti britannici per i 50 anni di "Animals"?